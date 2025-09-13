25.2 C
Piadina Romagnola Igp al Festival del Cinema di Venezia

Piadina Romagnola Igp al Festival del Cinema di Venezia

La Piadina Romagnola Igp è stata protagonista all’82° Mostra del Cinema di Venezia, presso Casa I Wonder. Questo spazio elegante ha combinato cinema, cultura e gastronomia, celebrando le eccellenze dell’Emilia Romagna. Durante l’evento, Casa I Wonder ha ospitato incontri, presentazioni e occasioni di networking tra registi, attori e professionisti del settore, attirando ogni giorno oltre 250 visitatori.

Gli incontri si sono conclusi con degustazioni di specialità locali, con la Piadina Romagnola Igp che ha rappresentato la Romagna, portando con sé valori, tradizioni e la cultura dell’ospitalità. Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, ha sottolineato l’importanza di questo evento, affermando che la Piadina è un simbolo della cultura gastronomica italiana, sempre più riconosciuta all’estero come un’eccellenza del Made in Italy. L’Indicazione Geografica Protetta (Igp) tutela questo legame con la tradizione, garantendo che ogni piadina sia realizzata seguendo la ricetta tradizionale romagnola.

Casa I Wonder è resa possibile grazie al supporto di partner istituzionali e culturali, come la Regione Emilia-Romagna e la Film Commission. Il progetto, firmato da Arnald Nyc, è stato realizzato in collaborazione con Canossa Lifestyle e sotto la direzione artistica di Chef Michele Casadei Massari e Alberto Ghezzi.

