Piacenza vince contro Budejovice in Coppa Cev

La Gas Sales Bluenergy Piacenza affronta i cechi del Budejovice nei Sedicesimi di finale di Coppa Cev. La partita si gioca al PalaPirastu di Cagliari e rappresenta il ritorno della squadra piacentina in una competizione continentale dopo quasi due anni. I cechi sono in testa al proprio campionato senza aver perso nemmeno un set, ma la formazione di Boninfante è favorita sulla carta.

La partita inizia con i cechi che si portano avanti 3-2, ma un impressionante muro di Seddik porta la parità a 4. Il Budejovice trova un ace e manda fuori il servizio del 10-7 Gas Sales, ma un doppio ace consecutivo di Gutierrez porta il punteggio sul 13-7 per Piacenza. Un muro di Seddik e un errore ceco portano il punteggio sul 6-4 per la Gas Sales.

Il set prosegue con la Gas Sales che allunga il proprio vantaggio, grazie a un tocco astuto di Bovolenta e a un errore ceco al servizio, portando il punteggio sul 11-8 e poi sul 13-10. Un ace di Gutierrez e una serie al servizio di Franck creano problemi agli emiliani, ma la Gas Sales rimane avanti 15-14. Un altro ace e la parità a 15.

La Gas Sales allunga nuovamente il proprio vantaggio, grazie a un muro vincente di Galassi e a un ace di Bergmann, portando il punteggio sul 18-16 e poi sul 21-16. Un gran palla di Bovolenta e un bel servizio di Porro portano il punteggio sul 17-16 e poi sul 19-16 per la Gas Sales.

Il set si conclude con la vittoria della Gas Sales per 25-19. Il secondo set inizia con la stessa formazione della Gas Sales, che parte meglio e si porta avanti 4-3. Un muro a uno di Gutierrez e un ace del cubano portano il punteggio sul 8-4 e poi sull’11-6 per la Gas Sales.

Il Budejovice reagisce e si porta avanti 10-8, ma un ace di Bergmann e un muro di Seddik portano la parità a 10 e poi il vantaggio della Gas Sales sul 14-7. Un nuovo ace di Seddik e un errore ceco portano il punteggio sul 16-7 e poi sul 21-10 per la Gas Sales.

Il set si conclude con la vittoria della Gas Sales per 25-14. Il terzo set è più equilibrato, con il Budejovice che si porta avanti 3-2 e poi 10-6. Un ace di Bergmann e un muro di Galassi portano la parità a 10 e poi il vantaggio della Gas Sales sul 15-13.

Il set prosegue con la Gas Sales che allunga il proprio vantaggio, grazie a un tocco astuto di Bovolenta e a un errore ceco al servizio, portando il punteggio sul 20-17 e poi sul 23-21. Un ace di Franck chiude il set e la partita, con la vittoria del Budejovice per 26-24.

