PIACENZA – Vergogna in una scuola. Dopo un’interruzione volontaria di gravidanza una studentessa di Piacenza è tornata in classe, ma sulla porta dell’aula e nel corridoio del suo piano ha trovato appesi quattro biglietti scioccanti con l’immagine riprodotta di un feto e frasi allusive, offese irrispettose delle sue scelte. Un gesto per il quale la dirigente della scuola ha annunciato di aver avviato un’indagine interna, promettendo la massima severità nei confronti dell’autore o degli autori. Mentre Cathy La Torre, avvocata e attivista, ha deciso di presentare sulla vicenda un esposto alla Procura per chiedere che vengano accertati eventuali reati.

L’episodio, che risale a giorni fa, è rimbalzato sui social anche grazie al post di una compagna di classe della giovane. Ed è stato poi condiviso da decine di utenti e ha suscitato la reazione sdegnata di centinaia di altre persone.

“Una mia compagna di classe ha abortito – ha scritto l’amica della studentessa – questo è quello che ci siamo ritrovati sulla porta della nostra classe e su quelle del nostro piano. Mi viene da vomitare e vorrei prendere a ceffoni tutti quegli sfigati che hanno fatto sta cosa”. “Succede in una scuola italiana in provincia di Piacenza – aggiunge un’altra ragazza che ha postato la notizia poi ricondivisa migliaia di volte – , in una scuola con gente giovane che speravo fosse diversa dalle vecchie generazioni, una speranza più vicina di poter cambiare e aprire le nostre menti presto e soprattutto imparare il concetto di rispetto per le scelte personali altrui, ed è questo che più mi inquieta, che ciò che dovrebbe rappresentare il futuro e il cambiamento sia ancora cosi maledettamente indietro”.