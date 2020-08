Tra ieri e oggi la procura di Piacenza, che indaga sul presunto giro di arresti illegali, pestaggi e spaccio di droga andato avanti per anni alla caserma Levante di via Caccialupo, sotto sequestro probatorio dallo scorso 22 luglio, ha ascoltato come persone informate sui fatti gli ex vertici dell’Arma piacentina, per chiarire chi e a che livello fosse al corrente di quanto accadeva alla Levante. Ieri la procuratrice Grazia Pradella, insieme ai pm Antonio Colonna e Matteo Centini, ha sentito Rocco Papaleo, oggi comandante della compagnia carabinieri di Cremona, ma fino al 2013 capo del Nucleo investigativo di Piacenza, mentre oggi di fronte ai magistrati si è seduto Michele Piras, fino a settembre 2019 comandante provinciale dell’Arma di Piacenza e ora assegnato alla segreteria del ministro dei Trasporti Paola De Micheli.

Fonte