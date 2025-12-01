Piacenza rivoluziona Natale

La squadra di calcio Piacenza Calcio ha annunciato l’apertura di uno store natalizio nel centro della città, in Viale Pubblico Passeggio, all’altezza del Liceo Lorenzo Respighi. Lo store sarà aperto dal 1° dicembre al 24 dicembre e offrirà una varietà di prodotti firmati Piacenza Calcio, tra cui magliette, capi d’abbigliamento e gadget.

Il negozio sarà ufficialmente inaugurato venerdì 5 dicembre alle 17:45 alla presenza dei dirigenti e di alcuni calciatori del club. Di seguito sono riportati i giorni e gli orari di apertura dello store:

– mercoledì 3 dicembre ore 9-12:30

– venerdì 5 dicembre ore 15:30-19

– sabato 6 dicembre ore 10-19

– domenica 7 dicembre ore 10-13 e 15:30-19

– lunedì 8 dicembre ore 10-19

– mercoledì 10 dicembre ore 9-12:30

– venerdì 12 dicembre ore 15:30-19

– sabato 13 dicembre ore 10-19

– domenica 14 dicembre ore 10-13 e 15:30-19

– mercoledì 17 dicembre ore 9:30-12:30

– venerdì 19 dicembre ore 15:30-19

– sabato 20 dicembre ore 10-19

– domenica 21 dicembre ore 10-19

– martedì 23 dicembre ore 10-19

– mercoledì 24 dicembre ore 8:30-19