Piacenza riscopre la cultura con eventi autunnali gratuiti

Da StraNotizie
La giunta comunale di Piacenza ha approvato un pacchetto di iniziative culturali per l’autunno, destinando 19.500 euro a cinque progetti che arricchiranno la città da settembre a dicembre. L’intento è quello di diffondere la cultura nei quartieri, nelle librerie, negli spazi pubblici e nelle scuole, valorizzando il patrimonio storico e coinvolgendo la comunità.

Il provvedimento è stato approvato all’unanimità e si allinea con le linee guida del Documento Unico di Programmazione, che mira a organizzare eventi culturali in tutto il territorio, sia nel centro che in periferia. Le attività previste includono concerti, spettacoli, mostre, conferenze e altre iniziative di animazione.

La somma di 19.500 euro sarà ripartita tra cinque progetti: “Teatro in Periferia” avrà 4.500 euro per spettacoli nelle zone decentrate; “Viaggio nelle librerie di Piacenza” riceverà 4.500 euro per promuovere le librerie come spazi di incontro e confronto culturale; “Gospel di Natale” disporrà di 3.000 euro per un evento musicale durante le festività; “La danza delle rondini Farnesiane” avrà 4.500 euro destinati a un progetto di danza e rievocazione storica; infine, “Fasti farnesiani Piacenza” beneficerà di 3.000 euro per iniziative legate alla memoria storica della città.

Tutti gli eventi, che si svolgeranno tra settembre e dicembre, saranno a ingresso gratuito. I soggetti interessati potranno presentare la propria proposta scegliendo una delle cinque aree progettuali. Le iniziative saranno valutate sulla base di criteri di merito, con un punteggio che va da 60 a 100 punti. Tra i parametri considerati vi sono l’allineamento agli obiettivi del Comune, la cooperazione tra soggetti, la valorizzazione del patrimonio cittadino e la capacità di promuovere e monitorare i risultati. I contributi saranno erogati dopo la conclusione degli eventi, previa presentazione di una relazione e di un bilancio consuntivo.

