Piacenza prepara Final Four Coppa Italia

Dopo la vittoria contro Cisterna nell’ultima giornata di campionato, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è subito rimessa al lavoro. La squadra affronta una settimana intensa di preparazione in vista della Final Four di Del Monte® Coppa Italia.

Oggi la formazione ha effettuato una doppia seduta in palestra. Il programma settimanale prevede sessioni alternate di pesi, atletica e tecnica, con un giorno di riposo mercoledì e giovedì. Venerdì la squadra partirà per Bologna. Sabato si terrà la rifinitura prima della semifinale, in programma alle 15.30 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno contro l’Itas Trentino.

Il giocatore Paolo Porro ha commentato: “Con Cisterna era importante prendere i tre punti, ci siamo riusciti. Ora abbiamo una settimana piena per ritrovare le energie per la Final Four di Coppa Italia, un appuntamento a cui teniamo molto. Sarà una bella partita; contro Cisterna ho trovato il giusto ritmo e spero di dare il mio contributo anche sabato”.