PIACENZA – Un ragazzo di 29 anni, Davide Barbieri, è morto questa mattina a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada Statale 654 di Valnure in provincia di Piacenza. Il giovane era in sella a una bici reclinata e si è scontrato con un’auto all’incrocio della frazione di Biana, tra ponte dell’Olio e Bettola. È morto sul colpo nonostante i sanitari del 118 abbiamo tentato di rianimarlo.

Sullo stesso tratto di strada nel febbraio 2012 aveva avuto un incidente in moto per il quale era finito in coma per mesi. Risvegliatosi dal coma, aveva iniziato una graduale ma strenua ripresa e una lotta per ricominciare una vita normale. Davide Barbieri aveva fatto tutto ciò anche grazie alla sua passione per la bici, in particolare per l’handbike, con la quale decine e decine di chilometri su e giù per le valli piacentine alla conquista della sua nuova libertà e ritrovata voglia di vivere.