“Si possono fare errori per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere rilevanza penale, altre no. Chi ha sbagliato pagherà”. Parla così all’uscita dal carcere di Piacenza dopo oltre tre ore di interrogatorio di garanzia Emanuele Solari, difensore di Giuseppe Montella, l’appuntato dei carabinieri della stazione di Piacenza Levante arrestato mercoledì nell’ambito dell’inchiesta della procura piacentina che vede indagati altri nove militari e accusato di essere stato il promotore del giro di arresti illegali, spaccio di droga, pestaggi ed estorsioni venutosi a creare nella caserma, ora sequestrata.

