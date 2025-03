Piacenza Jazz Fest – Viaggio

L’evento Piacenza Jazz Fest per il 2025 si svolgerà dal 1 marzo al 30 aprile. Organizzato dal Piacenza Jazz Club, questo festival musicale rappresenta un’importante manifestazione primaverile per la città di Piacenza e si arricchisce di eventi come il Summertime in Jazz e il Concorso Bettinardi. Ogni edizione porta sul palco artisti di grande prestigio e offre nuove collaborazioni, contribuendo a creare un cartellone variegato e suggestivo.

Durante il festival, il jazz si diffonde in ogni angolo della città, accompagnando i bambini verso la scuola con il pedibus, attraversando piazze e animando le serate nei locali. Il programma completo sarà reso disponibile sul sito visitpiacenza.it.

I luoghi principali in cui si svolgeranno gli eventi includono il Milestone Jazz Club, situato in Via Musso, 5, la Sala degli Arazzi presso la Galleria Alberoni in Via Emilia Parmense, 67 e la Basilica di San Savino in Via Giulio Alberoni, 35, oltre ad altri spazi che saranno annunciati.

L’evento si articolerà dal 1 marzo al 30 aprile 2025, con alcuni eventi a pagamento previsti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero +39 0523 579034 o inviare un’email a [email protected]. Inoltre, l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT-R) di Piacenza sarà disponibile per fornire supporto ai visitatori interessati. Maggiori dettagli saranno accessibili sul sito ufficiale del Piacenza Jazz Club.