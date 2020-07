– “Dopo trent’anni di onorata carriera secondo voi come posso stare? Non ho mai avuto una sanzione disciplinare in trent’anni, le mie note caratteristiche sono eccellenti, quindi immaginate umanamente come io possa stare”. Sono le uniche parole dette lasciando il tribunale di Piacenza dopo l’interrogatorio di garanzia, dal maresciallo dei carabinieri Marco Orlando. Per il resto il comandate della stazione dei carabinieri Levante si è avvalso della facoltà di non rispondere. Davanti al Gip, Luca Milani, ha preferito il silenzio evitando di dare spiegazioni alle accuse che gli sono mosse dai pm Matteo Centini e Antonio Colonna sul sistema criminale costruito per fare arresti “pilotati”, per sottrarre droga agli spacciatori e poi rivenderla. Il tutto condito da minacce e torture nei confronti degli arrestati.

Il maresciallo, che è agli arresti domiciliari, è accusato di falso, arresto e perquisizione illegale e abuso d’ufficio, tutti reati commessi in concorso con gli altri carabinieri. Orlando doveva anche difendersi da quanto affermato da Montella e dagli altri carabinieri durante gli interrogati di garanzia. Secondo la loro versione infatti era a conoscenza delle modalità con cui avvenivano gli arresti ed era sempre informato di quello che avveniva alla Levante. Oggi, dopo il comandante della stazione sarà sentita la compagna di Montella, Maria Luisa Cattaneo, anche lei agli arresti domiciliari.

Sempre oggi alla Levante si è svolto un sopralluogo del procuratore Grazia Pradella che all’uscita si è limitata a dire: “E’ un momento investigativo importante, non posso rilasciare dichiarazioni”.

La stazione è sotto sequestro e nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha cominciato ad analizzate ordini di servizio, verbali e documenti relativi agli arresti effettuati dai militari per individuare ulteriori episodi illeciti oltre a quelli già indicati nell’ordinanza nonché per ricostruire le eventuali responsabilità nella catena di comando.

Nei prossimi giorni, inoltre, sono previsti dei sopralluoghi degli uomini del Ris, per individuare eventuali tracce delle violenze che sarebbero state compiute all’interno della caserma.