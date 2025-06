Piacenza in corsa per la wild card della Champions League

La Gas Sales Bluenergy Volley di Piacenza guarda con ottimismo alla possibilità di ricevere una wild card per la Champions League, grazie a un nuovo regolamento della CEV. La squadra ha recentemente completato l’iscrizione alla Superlega e alla Coppa Cev, oltre a presentare la documentazione necessaria per accedere al torneo continentale.

In base alle indiscrezioni, la CEV assegnerà tre wild card, destinando a ciascuna delle principali nazioni di volley, tra cui l’Italia. La presidente Curti ha sottolineato la paradossale situazione di vedere una squadra italiana arrivata dopo Piacenza ricevere l’invito, facendo leva sui valori tecnici e organizzativi della squadra. Al momento, l’acceso alla Champions è molto atteso, con la speranza che Piacenza possa emergere tra le non qualificate. Nel frattempo, il club ha confermato il rinnovo di contratto dello schiacciatore turco Efe Mandiraci fino al 2028, segnale di stabilità e crescita per il futuro.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.liberta.it