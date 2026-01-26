7.8 C
Piacenza contro la remigrazione

Da stranotizie
Il 24 gennaio, a Piacenza si è svolto il corteo Remigrazione, organizzato da estremisti. Contemporaneamente, negli Stati Uniti, un’altra persona è stata uccisa dagli agenti Ice. Davide Bastoni, medico e presidente di Arcigay Piacenza Lambda, riflette sul tema della “remigrazione” e sottolinea che ogni essere umano ha due sistemi di elaborazione mentale: uno di “combatti o fuggi” e uno di esplorazione e relazione interpersonale.

Il sistema di “combatti o fuggi” è generato dalle emozioni di paura e rabbia e ci ha aiutato a scampare pericoli fisici, mentre il sistema di esplorazione e relazione è generato dalle emozioni di amore, senso di appartenenza e curiosità, e ci ha permesso di creare il metodo scientifico, fare scoperte e vivere in pace. I verbi come dividere, delimitare e odiare derivano dal primo sistema, mentre i verbi come dialogare, comprendere e accogliere derivano dal secondo.

La storia dell’uomo è costellata di momenti in cui il primo sistema prende il sopravvento, portando a guerre e atti di sopruso, mentre quando impariamo a respirare più lentamente e fare uscire il secondo sistema, creiamo cose grandiose come sistemi di aiuto reciproco e azioni umane di dialogo e relazione. Noi possiamo scegliere, ogni giorno, a quale sistema attingere, e la scelta va allenata. Negli ultimi anni, si sta allenando sempre di più il sistema di lotta o fuga, portando a estremismi, odio e proposte irrazionali.

Allenare l’altro sistema significa notare come ci aggrappiamo a schemi culturali fissi e provare a notare come il pensiero del nuovo e del diverso ci attiva le emozioni del primo sistema. Scegliamo quindi di respirare profondamente, rilassare i muscoli e provare a capire, approfondire, accogliere e condividere il bisogno dell’altro, che altro non è che un riflesso del nostro intimo bisogno di essere accolti e compresi.

