Nel giugno 2018, nel corso della cerimonia per i 204 anni della fondazione dell’Arma, la stazione dei carabinieri di Piacenza Levante, ora posta sotto sequestro nell’ambito dell’indagine della procura piacentina che vede indagati dieci militari, fu premiata per meriti speciali. “Ai componenti della stazione Piacenza Levante” il comandante della legione carabinieri Emilia Romagna riconobbe infatti una menzione particolare “per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo e istituzionale e per i risultati conseguiti soprattutto nell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti”.

