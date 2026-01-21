Piacenza affronta Rio Duero in Spagna

La squadra di Piacenza si prepara per il primo turno degli ottavi di finale: l’incontro in trasferta in Spagna contro Rio Duero. Dopo aver superato Budejovice nel turno precedente, il Gas Sales Bluenergy Piacenza affronterà Rio Duero in Spagna con inizio alle 19:30.

La squadra di Piacenza, reduce da una convincente vittoria contro Yuasa Battery Grottazzolina nel campionato di Credem Banca SuperLega, cercherà di proseguire questo trend positivo nella seconda competizione europea per importanza.

L’incontro tra Rio Duero Soria e Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà arbitrato da Nuno Teixeira e Christos Maifoshis.