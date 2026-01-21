8.6 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Sport

Piacenza affronta Rio Duero in Spagna

Da stranotizie
Piacenza affronta Rio Duero in Spagna

La squadra di Piacenza si prepara per il primo turno degli ottavi di finale: l’incontro in trasferta in Spagna contro Rio Duero. Dopo aver superato Budejovice nel turno precedente, il Gas Sales Bluenergy Piacenza affronterà Rio Duero in Spagna con inizio alle 19:30.
La squadra di Piacenza, reduce da una convincente vittoria contro Yuasa Battery Grottazzolina nel campionato di Credem Banca SuperLega, cercherà di proseguire questo trend positivo nella seconda competizione europea per importanza.
L’incontro tra Rio Duero Soria e Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà arbitrato da Nuno Teixeira e Christos Maifoshis.

Articolo precedente
Sindrome dell’ovaio policistico a Grosseto
Articolo successivo
Politica sui dati negli USA
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.