Piacenza, 20enne ucciso da colpo di pistola. Uomo si barrica in casa, poi si arrende

Un ventenne di origini albanesi è stato ucciso con un colpo di pistola a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza. Il giovane sarebbe stato ferito all’interno di un’abitazione, nella quale si trovava anche un altro uomo rimasto barricato per alcune ore prima di arrendersi ai carabinieri, che lo hanno preso in custodia.

Il 118 era intervenuto in serata per soccorrere il ragazzo, che poi è morto durante il trasporto in ospedale. Ancora da chiarire i contorni della vicenda.