Pi Network rivoluziona il KYC con Blockchain V23 in Italia

Pi Network ha recentemente lanciato un aggiornamento significativo: Pi Blockchain V23, un traguardo nella verifica dell’identità on-chain e nell’integrazione con il Web3. Questo aggiornamento rende Pi Network uno dei primi ecosistemi blockchain a unire completamente il KYC on-chain con applicazioni decentralizzate, stabilendo nuovi standard di autenticità e sicurezza per gli utenti.

La nuova versione introduce un sistema di KYC completamente on-chain, che archivia i dati identificativi degli utenti direttamente sulla blockchain. Gli utenti possono autenticarsi in modo sicuro, senza dover fare riferimento a terze parti; le informazioni sono crittografate e accessibili solo con il consenso dell’utente. Questo miglioramento sostituisce il precedente processo di verifica manuale, rendendo l’onboarding più veloce per milioni di utenti.

Inoltre, la funzione Fast-Track KYC consente una verifica in tempo reale per i Pioneers, eliminando la necessità di sessioni passate e migliorando la conformità e la velocità dei test per gli sviluppatori, senza compromettere la privacy.

Con l’aggiornamento, Pi Network collega in modo innovativo Web2 e Web3. Attraverso PiNet, gli utenti possono condividere applicazioni decentralizzate anche con chi non è parte dell’ecosistema. Il Pi Browser consente di interagire con DApp su Testnet e Mainnet in sicurezza, collegando i wallet e utilizzando smart contract senza dover ripetere il processo di KYC.

L’aggiornamento facilita anche l’integrazione con banche ed exchange, garantendo che il sistema di identità digitale di Pi rispetti gli standard globali di compliance. Pi Blockchain V23 rappresenta un passo avanti fondamentale per l’adozione mainstream della blockchain, fornendo l’infrastruttura necessaria per transazioni finanziarie reali.

Infine, Pi Blockchain V23, un fork dello Stellar Consensus Protocol, introduce miglioramenti nella velocità delle transazioni e nella gestione dei nodi, supportando gli sviluppatori nella crescita dell’ecosistema. Con oltre 14,8 milioni di utenti verificati, la community dei Pioneers gioca un ruolo chiave nel promuovere l’adozione della piattaforma, rendendo l’aggiornamento ancora più significativo.

