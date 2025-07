Offerta di Lavoro: PHP / Open Source Web Developer

Unisciti al team di 4CDesignWorks come PHP / Open Source Web Developer e diventa parte integrante di un gruppo di consulenza innovativo. In questo ruolo, lavorerai sia in autonomia che in collaborazione con un team dedicato alla progettazione, allo sviluppo, al lancio e al supporto di applicazioni web, mobili e desktop personalizzate.

Responsabilità:

Sviluppo e implementazione di soluzioni web utilizzando PHP e tecnologie open source.

Collaborazione con il team per creare applicazioni che soddisfano le esigenze dei clienti.

Supporto nella fase di lancio e manutenzione delle applicazioni sviluppate.

Requisiti:

Esperienza comprovata in PHP e tecnologie open source.

Conoscenza delle pratiche di sviluppo web e dei principali framework.

Capacità di lavorare sia in autonomia che in team.

Ottime competenze di problem-solving e comunicazione.

Se sei appassionato di tecnologia e desideri far parte di un team dinamico, candidati ora per iniziare la tua avventura con 4CDesignWorks!