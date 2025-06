Phoenix e Oliver: Avventura nel Pacifico in Barca a Vela

Oliver, insieme al suo gatto Phoenix, ha intrapreso un’affascinante avventura in barca, documentata attraverso il suo profilo Instagram. Partito il 28 aprile scorso, il giovane navigatore ha deciso di circumnavigare il Pacifico, partendo dall’Oregon per raggiungere le Hawaii, invitando i suoi follower a seguire il loro viaggio.

Nonostante le incertezze iniziali, Oliver ha trasformato la sua imbarcazione in una casa mobile per Phoenix, regalando a entrambi un’esperienza di crescita. Attraversando il mare, la coppia ha affrontato sfide come il maltempo, vivendo ogni giorno come una nuova avventura. Le immagini condivise sul social network mostrano il gatto tricolore in vari momenti del viaggio, catturando la bellezza del paesaggio marino.

Oliver ha spiegato che il ritmo di pubblicazione potrebbe variare, ma ha sempre invitato i suoi follower a rimanere in contatto. Durante la navigazione, ha anche informato che, a causa di problemi tecnici con il suo Starlink, i post potrebbero rallentare, ma promette di tenere aggiornati tutti non appena arriverà alle Hawaii.

A pochi passi dal termine dell’odissea, Oliver ha espresso gratitudine verso i suoi sostenitori, sottolineando quanto questo viaggio sia stato significativo nella sua vita. La loro avventura in barca, in un contesto considerato impegnativo per viaggiare con animali, ha dimostrato l’armonia e la connessione speciale tra un ragazzo e il suo amato gatto.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it