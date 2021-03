Phoebe Dynevor ha trovato il suo “duca”, che non è Simon Basset. La protagonista di Bridgerton pare stia frequentando l’ex fidanzato di Ariana Grande. Stando a quello che riporta il The Sun, l’attrice britannica avrebbe una relazione con Pete Davidson. Dopo la fine della sua storia con la popstar di No Tears Left To Cry, Pete si è messo con Margaret Qualley, ma anche questa storia è naufragata. Adesso Davidson ha fatto migliaia di km per vivere qualche settimana con la sua nuova fiamma e secondo una fonte vicina a Phoebe Dynevor, le cose tra i due piccioncini andrebbero a gonfie vele.

“Le cose potrebbero farsi serie. Pete è un vero seduttore, è molto affascinante, ma adesso ha occhi solo per Phoebe, che è ovviamente bella e talentuosa. Loro sono andati subito d’accordo. Si stanno godendo la reciproca compagnia, anche se non si conoscono da tanto. Il fatto che sia volato fino al Regno Unito dimostra quanto sia interessato. Hanno passato del tempo insieme a nord di Londra e poi a Manchester dove lei è cresciuta, posso dirvi che non ci sono state discussioni e tutto fila liscio”.

Pete è tanto carino, ma io continuo a preferire il Duca di Hastings.

Bridgerton star Phoebe Dynevor has ‘grown close’ to Pete Davidson after he flies from New York to her hometown

Pete wearing sunglasses spotted by fans in Altrincham, Greater Manchester on Sunday

Phoebe shooting raunchy love scenes with onscreen husband Rege-Jean Page pic.twitter.com/gv9HgVuAPi

