Philips X-Guard AWP3703 Filtraggio per rubinetto, Capacità di filtrazione 1000L, Sostituzione della cartuccia del filtro Filtro X- Guard AWP305/ Filtro X-Guard Ultra AWP315

Goditi un’acqua fresca e pura ogni volta che apri il rubinetto, grazie al sistema di microfiltrazione X-Guard di Philips, che riduce fino al 99% la presenza di cloro e altre sostanze che alterano il sapore dell’acqua. La semplice installazione ad aggancio consente di montare il dispositivo in pochi secondi.

Dispone di una capacità di filtrazione di 100 litri per filtro con un flusso d’acqua di 2 litri/min. Cartuccia filtrante di ricambio AWP305/AWP315Dispone di 2 modalità da selezionare semplicemente premendo il pulsante di selezione. L’acqua filtrata in getto è adatta alle bevande e alla cucina, mentre l’acqua non filtrata in modalità doccia è adatta alle stoviglie e alle attività di pulizia.Sostituosci facilmente il filtro a fine vita con un filtro nuovo con un semplice gesto grazie alla sua avvitatura rapida. Il timer indica quando è necessario cambiare il filtro.Una volta installato l’adattatore è sufficiente fissare il filtro la rubinetto per farlo funzionareCompatibilità : – Installazione di adattatori di tipo A: applicabile per aeratori per rubinetti con filettatura femmina. -Installazione di adattatori di tipo B: applicabile per aeratori per rubinetti con filettatura maschio. – Installazione di adattatori di tipo C: applicabile per rubinetti diversi da A o B con un diametro di 15 mm – 21 mm. Preparare in anticipo un cacciavite a taglio prima di installare l’adattatore di tipo C.