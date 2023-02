Philips Water X-Guard On Tap Water Microfiltration Filter Cartridge

Ciesz się czystą wodą z kranu dzięki systemowi mikrofiltracji Philips X-Guard, który redukuje zawartość chloru i substancji pogarszających smak do 99%.

Acqua deliziosa per una frazione del prezzo dell’acqua in bottiglia.Pressione dell’acqua al suo arrivo :0,15-0,35 MPa bar. Temperatura dell’acqua al suo arriivo 5-38°C.La capacità di filtraggio è di 1000 litri per filtro. Sostituisci facilamente il filtro a fine via con un nuovo filtro con un semplice gesto. Adattabile ai modelli Philips On Tap X-Guard AWP3703/ AWP3704