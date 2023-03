Philips Water Micro X-Clean – Caraffa filtrante dell’Acqua

La brocca con filtro per l’acqua Philips Micro X-Clean riduce efficacemente il carico di contaminanti nell’acqua del rubinetto. I minerali benefici per la salute vengono trattenuti nell’acqua filtrata. Ogni cartuccia ha una capacità filtrante fino a 100 litri. Ciò corrisponde a un periodo di utilizzo di 30 giorni. Grazie al design in un unico pezzo, le cartucce possono essere sostituite rapidamente e facilmente. Disponibile in una comoda confezione da 3 (AWP211) o 6 (AWP212).

Riduce i conteminanti. La tecnologia del filtro a flusso rapido Micro X-Clean riduce le microplastiche, rimuove cloro, calcare, metalli pesanti,PFOA e altri contaminantiSi adatta alla porta del frigoriferoFiltri a lunga durata: ogni cartuccia filtrante Philips Micro X-clean dura fino a 30 giorni/ 100 litriCoperta dalla garanzia Philips di 2 anni

11,63 €