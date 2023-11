Philips Water Cartucce filtranti sostitutive, 6 unità, compatibili con Brita, riducono MICROPLASTICA, CLORO, LIMESCALLO, METALLI PESANTI

Descrizione Prodotto

Per la tua acqua più fresca e gustosa. Filtro Philips Micro X-Clean

Scopri di più sui vantaggi della filtrazione dell’acqua, come può migliorare la salute della tua famiglia, rendere le tue bevande e i tuoi pasti molto più gustosi e prolungare la vita delle tue stoviglie.

Fonte quotidiana di idratazione pulita

Godetevi un’acqua frizzante e dal sapore puro, così come bevande calde e fredde saporite e pasti più deliziosi con la nostra tecnologia di filtraggio dell’acqua.

Il filtro Philips Micro X-Clean riduce il cloro, il calcare, i metalli pesanti e i contaminanti emergenti come le microplastiche e il PFOA.

Completamente compatibile con BRITA

Si adatta a tutte le caraffe filtranti per acqua BRITA PerfectFit e a tutte le caraffe che utilizzano i filtri Maxtra e Maxtra+.

Carbone attivo di guscio di cocco

Il carbone attivo granulare riduce le sostanze chimiche e il cloro, oltre a migliorare il sapore dell’acqua. La resina a scambio ionico riduce il calcare e il piombo.

Rimanere in salute

Micro X-Clean Instant Filter

Riduce le particelle grandi e le microplastiche assicurando un’acqua pulita e sana per la famiglia.

Stoviglie come nuove

Utensili da cucina più duraturi

La riduzione del piombo riduce l’accumulo di calcare e prolunga la durata degli elettrodomestici.

Bevande e cibo gustosi

Pura delizia per le papille gustative

La riduzione del cloro, dei pesticidi il gusto delle tue bevande e del tuo cibo.

1 Rimanere in salute 2 Stoviglie come nuove 3 Bevande e cibo gustosi

Goditi un’acqua più gustosa due volte più velocemente.

Il filtro Philips Micro X-Clean ha un flusso d’acqua 20 volte più veloce rispetto al nostro modello precedente.

Meno bottiglie di plastica monouso!

Il filtro Philips Micro X-Clean permette di risparmiare fino a 300 bottiglie di plastica monouso (formato 330ml), il che significa acqua più gustosa per te e meno rifiuti per il pianeta.

FILTRAZIONE SUPERIORE: tecnologia ad alte prestazioni che consente un filtraggio dell’acqua più veloce del 20% e una maggiore riduzione del calcare rispetto a modelli simili

PROLUNGA LA VITA DELLE APPARECCHIATURE DELLA CUCINA prevenendo la formazione di calcare e migliorando il gusto delle bevande e dei piatti preferiti.

FA BENE ALL’AMBIENTE: Ogni filtro dura 30 giorni e consente di risparmiare fino a 200 bottiglie di plastica (500 ml).

6 MESI DI ACQUA FRESCA: ogni cartuccia dura circa 1 mese o 100 L.

Il TIMER DIGITALE ricorda quando sostituire il filtro per ottenere i migliori risultati.

ADATTA ALLA PORTA DEL FRIGORIFERO – la caraffa del filtro dell’acqua si inserisce facilmente nella porta del frigorifero o sul ripiano dello stesso. La caraffa filtrante per acqua si inserisce facilmente nella porta o nel ripiano del frigorifero.

Coperchio FLIP TOP per riempire il bicchiere con una sola mano