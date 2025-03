Philips Series 5000: Rifinitore Multigroom 12 in 1 per Viso, Testa e Corpo con 14 Impostazioni di Lunghezza

78,90€ - 39,99€

Questo rifinitore all-in-one offre 12 accessori per rifinire e modellare lo stile di viso, capelli e corpo con la massima praticità. Crea il tuo look personale con questo versatile rifinitore, dotato di lame auto-affilanti in acciaio inossidabile che rimangono affilate come il primo giorno, senza alcun bisogno di lubrificazione, per una rasatura precisa. Il rifinitore e il relativo set di pettini offrono 14 impostazioni di lunghezza da 0,5 a 16 mm con incrementi di 1 mm per creare qualsiasi stile di barba e capelli a casa tua. Il design sottile dell’accessorio rifinitore di precisione ti consente di ritoccare con precisione i dettagli intorno alla bocca. Ripulisci guance, mento e collo, e rifinisci il look con le lame 100% in metallo. L’accessorio rasoio per il corpo, dotato di un esclusivo sistema di protezione della pelle che protegge le aree più sensibili, ti consente di raderti comodamente al di sotto del collo. La ricarica e la pulizia del dispositivo sono semplici e pratiche: il rifinitore è impermeabile al 100% e può quindi essere facilmente sciacquato sotto l’acqua corrente. La potente batteria agli ioni di litio offre 120 minuti di autonomia e un’opzione di ricarica rapida in 5 minuti. Grazie all’indicatore di batteria scarica, in carica e completa, puoi tenere sotto controllo lo stato della batteria. Ricarica USB-A, adattatore a parete non incluso.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 1 x 2 x 3 cm; 480 grammi

Produttore ‏ : ‎ Philips

ASIN ‏ : ‎ B0CG6T6QXK

Numero modello articolo ‏ : ‎ MG5950/15

Paese di origine ‏ : ‎ Indonesia

12 accessori per tutte le tue esigenze di rasatura: rifinitura della barba, cura del corpo, taglio dei capelli, rifinitura per naso e orecchie. 14 impostazioni di lunghezza (0,5-16 mm) per tutti i tipi di barba.

Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile: rimangono affilate come il primo giorno per prestazioni durature. Non necessitano di lubrificazione.

Tecnologia BeardSense: analizza le aree ad alta densità della barba 125 volte al secondo, aumentando la potenza in base alle necessità, per lavorare qualsiasi tipo di barba.

Potente batteria agli ioni di litio: 120 minuti di autonomia, opzione di ricarica rapida in 5 minuti. Ricarica USB-A (alimentatore non incluso).

Impermeabile al 100%: utilizzabile sotto la doccia e facile da pulire

Il set include: 1 impugnatura per rifinitore All-in-One, accessori: 1 lama 100% in metallo, 1 rifinitore di precisione in acciaio, 1 rifinitore per naso/orecchie, 1 rasoio per il corpo con sistema di protezione della pelle, 2 pettini per barba ispida, 2 pettini regolabili per barba e capelli (3-13 mm), 1 pettine per capelli (16 mm), 2 pettini per il corpo (3 e 5 mm), 1 astuccio morbido, 1 spazzolina per la pulizia, cavo di ricarica USB-A (alimentatore non incluso), manuale dell’utente