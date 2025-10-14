Philips OneBlade Pro 360: Rasoio Elettrico per Barba e Corpo

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €129.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Philips OneBlade Pro 360 Authentic Electric Beard Trimmer for Face and Body, Razor and Hair Removal, 2x 360 Blades, 14 Length Comb, Body Kit, Charging Base, Travel Case, QP6652/30
Philips OneBlade Pro 360: Il Tuo Nuovo Compagno di Bellezza
Scopri il Philips OneBlade Pro 360 Authentic Electric Beard Trimmer, un innovativo strumento ibrido che rivoluziona il modo di curare la tua barba e il tuo corpo. Dimentica l’uso di accessori multipli: con OneBlade, hai tutto ciò che ti serve in un solo prodotto.
Grazie alla sua tecnologia di taglio avanzata, la lama può muoversi fino a 12.000 volte al minuto, rendendola efficace anche sui peli più lunghi. Il sistema di protezione duale, che combina un rivestimento scorrevole con punte arrotondate, rende la rasatura facile e confortevole.
L’innovativa lama 360 si adatta perfettamente alla forma del tuo viso, garantendo un contatto costante con la pelle e un controllo preciso in ogni momento. Potrai facilmente rifinire e radere anche le zone più difficili da raggiungere, con meno passaggi e maggiore comodità.
Vantaggi Unici
- **Versatilità**: Regola la lunghezza della tua barba grazie al pettine con **20 impostazioni**, da 0,4 a 10 mm, per linee perfette e contorni definiti.
- **Impermeabile e Facile da Pulire**: Utile sia su pelle asciutta che bagnata e totalmente lavabile sotto l’acqua corrente, rendendo la manutenzione semplice e veloce.
Incluso nella confezione troverai: 2 lame 360, un pettine di precisione da 14 lunghezze, un kit per il corpo, una base di ricarica e una pratica custodia da viaggio. Ogni lama è progettata per durare fino a 4 mesi di utilizzo, offrendoti così un prodotto duraturo e conveniente.
Con Philips OneBlade Pro 360, avrai la libertà di esprimere il tuo stile in modo semplice e veloce. Non perdere l’occasione di migliorare la tua routine di grooming: scegli la qualità e l’innovazione. Acquista ora e risveglia il tuo look!
