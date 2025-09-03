27.7 C
Philips OneBlade 360: Regolabarba Elettrico e Rasoio Corpo

Prezzo: 52,18€ – 37,99€

Valutazione: 4.5 / 5

Philips OneBlade 360 Autentico Regolabarba elettrico per viso e corpo, rasoio e spazzola per il corpo, 3x 360 lame, 3x pettine per barba (1,3,5 mm), 1x kit per il corpo, QP2824/31

Philips OneBlade 360: Il Regolabarba Elettrico Perfetto per Viso e Corpo

Scopri il Philips OneBlade 360 Face + Body, l’innovativo strumento ibrido che rivoluzionerà la tua routine di grooming. Non dovrai più utilizzare diversi accessori per la tua cura personale; con OneBlade hai tutto ciò di cui hai bisogno in un unico dispositivo. È il tuo alleato ideale per radere, regolare e rifinire la barba, indipendentemente dalla lunghezza.

La tecnologia di rasatura avanzata del OneBlade include una lama che si muove fino a 12.000 volte al minuto, capace di gestire senza problemi i peli più lunghi. Grazie al doppio sistema di protezione, composto da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, la tua esperienza di rasatura sarà non solo efficace, ma anche confortevole.

Vantaggi pratici

  • **Flessibilità totale**: La lama innovativa 360 si adatta perfettamente alla forma del viso, assicurando un contatto costante con la pelle e il massimo controllo durante la rasatura.
  • **Facilità d’uso**: Puoi utilizzare OneBlade su pelle bagnata o asciutta, sotto la doccia, e con o senza prodotti da barba, rendendolo adatto a ogni situazione.

Con questo set completo, riceverai 3 lame 360, 3 pettini per barba (1, 3 e 5 mm) e un kit specifico per il corpo. Radi e rifinisci tutte le aree con flessibilità e precisione, avvalendoti anche di un sistema di protezione della pelle per le zone più sensibili. Ogni lama durerà fino a 4 mesi per garantirti un’esperienza ottimale (sulla base di 2 rasature complete a settimana).

È il momento di ottenere uno stile impeccabile per il tuo viso e il tuo corpo. Non aspettare oltre, scegli Philips OneBlade 360 e trasforma la tua routine di grooming!

