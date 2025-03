Philips OneBlade 360: Regolabarba e Rasoio Elettrico con Lama Innovativa e Pettine Regolabile 5 in 1 (Modello QP2734/30)

47,99€ - 37,99€

Philips OneBlade 360 è un nuovo e rivoluzionario strumento ibrido che può radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. Non avrai più bisogno di utilizzare diversi accessori uno dopo l’altro. Ti basta OneBlade. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama che si muove rapidamente fino a 12.000 volte al minuto, in grado di tagliare i peli di qualsiasi lunghezza. Il doppio sistema di protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. L’innovativa lama 360 si muove in tutte le direzioni e si adatta alla forma del tuo viso per mantenere un contatto costante con la pelle, consentendo al contempo il controllo in ogni momento. Rifinisci e radi facilmente anche le zone più difficili da raggiungere con meno passaggi e maggiore comfort*. 2 lame 360 e un pettine regola altezza regolabile con 5 impostazioni di lunghezza per il viso (da 1 a 5 mm). Ogni lama di ricambio può durare fino a 4 mesi** ed è facile da usare. Inoltre, puoi utilizzarlo sulla pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma, creme, gel o sotto la doccia, per un rifinitore/rasoio ideale per gli uomini. È il momento di ottenere uno stile perfetto per il viso e la barba ispida. *Rispetto al modello precedente **Per un’esperienza di rasatura ottimale, sostituisci ogni 4 mesi. Sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 3,2 x 19 x 0,23 cm; 201 grammi

Produttore ‏ : ‎ Philips

ASIN ‏ : ‎ B0C815WY3Z

Numero modello articolo ‏ : ‎ QP2734/30

Paese di origine ‏ : ‎ Indonesia

Tecnologia OneBlade: la lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 al minuto) è efficace anche sui peli più lunghi; il doppio sistema di protezione, costituito da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole

Innovativa lama 360: può flettersi in tutte le direzioni per consentire un contatto e un controllo costanti sulla pelle, rifinire e radere facilmente anche le zone più difficili da raggiungere con meno passate e maggiore comfort

Progettato per tagliare la barba, non la pelle: rifinisci la barba a una lunghezza uniforme con il pettine 5 in 1 (1-5 mm); crea contorni perfetti grazie alla lama a doppia direzione di taglio e radi facilmente i peli di qualsiasi lunghezza

Grooming semplice ovunque: può essere utilizzato sotto la doccia e su pelle asciutta o bagnata con una batteria da 60 minuti, con ricarica USB e una’impugnatura compatta che lo rende il compagno di viaggio perfetto. Per ricaricare il prodotto, utilizzare esclusivamente un adattatore USB certificato con connettore di tipo A e uscita nominale di 5 V, ≥ 1 A.

Non si smussa facilmente: lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo per mantenere una sensazione di freschezza; quando è il momento di una nuova lama, sul blade viene visualizzata un’icona di rimozione

Il set include: 1 Philips OneBlade 360 Face, 1 pettine regolabile 5 in 1 (1-5 mm), 1 lama 360 di ricambio extra, 1 cappuccio di protezione, 1 cavo di ricarica USB-A, un manuale dell’utente. Per ricaricare il prodotto, utilizzare esclusivamente un adattatore USB certificato con connettore di tipo A e uscita nominale di 5 V, ≥ 1 A.