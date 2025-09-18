25.8 C
Philips OneBlade 360: Rasoio Elettrico Completo per Barba e Corpo

Philips OneBlade 360: Rasoio Elettrico Completo per Barba e Corpo

💸 Prezzo: €64.99 – €39.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Philips OneBlade 360 Authentic Electric Beard Trimmer for Face and Body, Razor and Body Brush, 3x 360 Blades, 4x Beard Comb (1,2,3,5 in), 1x Body Kit, QP2834/31

Philips OneBlade 360 Authentic: Il Trimmer Elettrico per Viso e Corpo

Scopri Philips OneBlade 360, un innovativo strumento ibrido che rivoluzionerà la tua routine di grooming. Questo trimmer elettrico è progettato per radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. Dimentica di usare diversi accessori: con OneBlade hai tutto a portata di mano.

Tecnologia Innovativa

La tecnologia OneBlade si avvale di un coltello che si muove a sorprendente velocità, fino a 12.000 volte al minuto, capace di tagliare anche i peli più lunghi. Grazie al sistema di protezione duale, con un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, la rasatura è facile e confortevole.

Il coltello 360 si adatta perfettamente ai contorni del viso, garantendo un contatto costante con la pelle e un controllo senza precedenti. Sarai in grado di rifinire anche le aree più difficili da raggiungere con meno passate e maggiore comfort¹.

Set Completo

Nel pacchetto troverai:

  • 3 lame 360
  • 4 pettini per barba (1, 2, 3, 5 mm)
  • 1 kit per il corpo (con pettine clip-on e sistema di protezione per la pelle)

Ognuna delle lame può durare fino a 4 mesi², e l’uso è semplice e intuitivo. Che tu stia facendo la rasatura su pelle asciutta o bagnata, in doccia, con o senza prodotti, il OneBlade è sempre la scelta ideale.

Vantaggi Pratici

  • **Precisione e Versatilità**: Con i diversi pettini e lame, puoi ottenere risultati impeccabili per qualsiasi stile e lunghezza di barba.
  • **Caricamento Facile**: Grazie al cavo di ricarica USB-A, puoi ricaricare il dispositivo ovunque; perfetto per chi è sempre in movimento.

È il momento di dare al tuo viso e alla tua barba lo stile perfetto che meritano. Non aspettare oltre, riscopri il piacere di curarti con Philips OneBlade 360!

