Philips OneBlade 360: Lama Ricambio 3Pz con Pettine Regolabile

Descrizione Coinvolgente per Philips OneBlade

Dimentica il caos di dover usare diversi strumenti per la tua rasatura quotidiana: con OneBlade, hai tutto ciò di cui hai bisogno in un solo strumento! La sua tecnologia avanzata presenta una lama dal movimento incredibilmente veloce, capace di affrontare peli di ogni lunghezza con facilità. Grazie al doppio sistema di protezione—un rivestimento scorrevole e punte arrotondate—ogni rasatura diventa un’esperienza semplice e confortevole.

La lama innovativa a 360 gradi si adatta perfettamente ai contorni del tuo viso, mantenendo un contatto costante con la pelle. Questo significa che potrai raderti e rifinire anche le aree più difficili senza sforzo, con meno passate e maggiore comodità rispetto ai modelli precedenti.

Vantaggi Pratici:

Durata delle Lame: Ogni lama di ricambio dura fino a 4 mesi (con 2 rasature complete a settimana*), garantendoti un’ottima performance senza preoccupazioni frequenti. Versatilità d’uso: Utilizzabile su pelle bagnata o asciutta, con o senza schiuma, e addirittura sotto la doccia. Puoi personalizzare la lunghezza con il pettine regolabile a 5 impostazioni, da 1 a 5 mm, per ottenere esattamente lo stile che desideri.

Il set include 3 lame 360°, assicurandoti una fornitura per un anno e un pettine versatile per una rifinitura impeccabile. E non preoccuparti: un indicatore di sostituzione ti segnalerà quando è il momento di cambiare la lama, per garantirti sempre la miglior esperienza possibile.

Scegli Philips OneBlade e trasforma la tua routine di rasatura in un momento di piacere e cura personale! ✨

*Risultati effettivi possono variare. Compatibile con prodotti OneBlade, ad eccezione di alcuni modelli.