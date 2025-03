Philips Levapelucchi Elettrico – Rimuovi Pallini per Vestiti, Blu (GC026/00)

14,99€ - 10,98€

Descrizione Prodotto

Vecchi indumenti come nuovi: Il levapelucchi rimuove facilmente pelucchi e pallini di tessuto, vestiti e coperte torneranno come nuovi

Veloce ed efficace: la testina di rasatura di grandi dimensioni funziona velocemente con meno passate – fori di tre diverse dimensioni per rimuovere pelucchi di qualunque grandezza

Qualsiasi tessuto, in ogni momento: l’altezza della lama regolabile consente al rasoio per maglioni e levapelucchi philips per indumenti di eliminare i pelucchi anche dai tessuti più delicati

Facile utilizzo: contenitore per pelucchi rimovibile facile da svuotare, con pratica spazzola per pulire la lame e mantenerle prive di pelucchi

Contenuto della confezione: togli pelucchi elettrico, spazzola per la pulizia, protezione per tessuti delicati, 2 batterie AA Philips