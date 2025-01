Philips lancia il rivoluzionario smacchiatore Spot-On serie 3000

Philips ha introdotto lo smacchiatore Spot-On Serie 3000, progettato per pulire macchie e aloni da superfici tessili morbide come divani, materassi, tappeti e interni auto. Questo dispositivo è ideale per rimuovere macchie di cibo, liquidi e sporco causato da bambini e animali domestici.

Il design compatto dello Spot-On Serie 3000 è dotato di una spazzola multifunzione 3 in 1 che permette di strofinare, spruzzare e aspirare contemporaneamente, semplificando notevolmente la pulizia. Il sistema PowerCyclone Aqua comprende un serbatoio per l’acqua pulita e il detergente, separando l’acqua sporca in un contenitore distinto, garantendo così l’uso continuo di una soluzione pulita.

Per risultati ottimali, Philips raccomanda l’uso del detergente professionale Philips Stain Removing Solution, formulato specificamente per migliorare l’azione del dispositivo. Durante l’utilizzo, un display LED fornisce informazioni sullo stato dello smacchiatore, incluso il livello dell’acqua e segnali per lo spegnimento.

La manutenzione risulta semplice grazie alla funzione Auto Clean, che pulisce in autonomia il tubo interno, evitando l’accumulo di sporco. Inoltre, lo smacchiatore si spegne automaticamente quando non è in uso, aumentando la sicurezza e l’efficienza energetica.

Il Philips Spot-On Serie 3000 è disponibile su Amazon e presso rivenditori autorizzati al prezzo di 179,99 euro, e chi acquista su Amazon riceverà anche il detergente inclusa nella confezione.