Philips AWP2936WHT-3/10 Caraffa filtrante con 3 filtri Micro X Clean, riduce il calcare, il cloro e le microplastiche e PFOA, acqua filtrata con ottimo gusto e purezza 3 litri, Bianco

Descrizione Prodotto

Noi di Philips, riteniamo che la vita delle persone non debba essere a scapito dell’ambiente. I dispositivi di filtraggio dell’acqua offrono un modo più sostenibile per affrontare i problemi inerenti all’acqua del rubinetto.

“Crediamo che bere acqua pulita sia fondamentale per la salute e il benessere di tutti, e ci impegniamo anche per migliorare il modo in cui viviamo per creare un mondo migliore” – Alex Rishojo.

Philips AWP2936WHT/10 – Caraffa con filtro dell’acqua

Con filtro Micro X-Clean

Goditi acqua pulita e dal gusto puro, bevande calde e fredde con la nostra caraffa filtrante Philips Micro X-Clean, che riduce cloro, calcare, metalli pesanti e sostanze inquinanti come microplastiche e PFOA.

Ottieni il massimo dalla tua acqua sentendoti meglio che mai con acqua di grande sapore a un costo molto inferiore rispetto all’acqua imbottigliata. Prolunga la vita degli elettrodomestici da cucina evitando l’accumulo di calcare.

Dati tecnici:

Capacità: 3 litri. Un timer digitale ti ricorda quando sostituire il filtro. Flusso rapido dell’acqua di 0,3 l/min. Un mese di durata del filtro. Si adatta alla porta del frigorifero. Beccuccio antipolvere che mantiene l’acqua pulita e fresca.

Sbarazzarsi delle sostanze nocive.

Il filtro Philips Micro X-clean con un processo di filtraggio a 4 fasi riduce microplastiche, PFOA, calcare, cloro, piombo, pesticidi, minerali e qualsiasi altro pesticida dannoso presente nell’acqua del rubinetto. Grazie all’avanzata filtrazione di cloro, potrete godere di un sapore migliore dell’acqua e delle vostre bevande e pasti preferiti. La riduzione del calcare contribuirà a prolungare la vita dei vostri elettrodomestici.

L’acqua in bottiglia non è un’alternativa migliore.

L’acqua imbottigliata e le materie plastiche associate ad uso singolo hanno contribuito a un problema sempre più elevato di inquinamento plastico. Chiarisce ulteriormente il livello di inquinamento dell’acqua e porta l’inquinamento microplastica delle forniture idriche. L’acqua in bottiglia contiene livelli significativi di microplastica, anche i livelli superiori che si trovano nell’acqua del rubinetto.

Acqua più sana senza microplastiche.

L’acqua del rubinetto è spesso contaminata da microplastiche. La caraffa filtrante elimina efficacemente le particelle di piccole dimensioni dall’acqua, mantenendoti al sicuro. Nel sistema di microfiltrazione a 4 fasi, l’acqua passa attraverso uno strato di tessuto non tessuto, carbone attivo granulare, una resina a scambio ionico e un secondo strato finale in tessuto non tessuto.

Filtro compatibile Brita di lunga durata.

Le caraffe e le cartucce filtranti Philips sono compatibili con Brita Perfect Fit e altre cartucce di forma ovale.

Ogni cartuccia ha una capacità filtro fino a 100 litri, che corrisponde a 30 giorni di utilizzo. Grazie al design unico le cartucce del filtro sono facili e veloci da sostituire. Sono disponibili in una confezione da 3 (AWP211/10) o in una pratica confezione da 6 (AWP212/10).

PHILIPS MICRO X-CLEAN FILTER POWER riduce efficacemente gli inquinanti come MICROPLASTICHE, CLORO, CALCE, METALLI PESANTI, PFOA e altri contaminanti

PRATICO TIMER DIGITALE che ricorda quando è necessario sostituire il filtro (dopo 30 giorni – 100 L)

PROLUNGA LA VITA DEGLI ELETTRODOMESTICI DA CUCINA PREVENENDO L’ACCUMULO DI CALCARE e fornendo acqua pulita e dal sapore fresco.

BUONO PER L’AMBIENTE – Acqua pulita e rinfrescante a costi minimi e meno sprechi derivanti dall’uso di acqua in bottiglia. Ogni filtro è sufficiente per 30 giorni (100 litri).

Può essere indicato come 1 filtro nella confezione, ma all’interno sono forniti 3 filtri