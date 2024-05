PHILIPS Ambilight PUS8508 164 cm (65 pollici) Smart 4K LED TV | UHD & HDR10+ | 60Hz | Processore P5 Perfect Picture | Dolby Atmos | Altoparlanti 20W | Compatibile con Assistente Google & Alexa

899,00€ - 698,99 €

Lingua ‏ : ‎ Inglese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9,2 x 166,7 x 96 cm; 22,8 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 giugno 2023

Produttore ‏ : ‎ TPV

ASIN ‏ : ‎ B0C7KRZVKK

Numero modello articolo ‏ : ‎ 65PUS8518/12

Paese di origine ‏ : ‎ Paesi Bassi

IMMAGINI ULTRA NITIDE: Il Processore P5 AI Perfect Picture ottimizza l’immagine per una visione ultra nitida, vivida e fluida; il supporto HDR10+ e Dolby Vision migliora colori, contrasto e luminosità.

AMBILIGHT IMMERSIVO: Sperimenta uno straordinario spettacolo di luci con la retroilluminazione Ambilight su 3 lati, la funzione di adattabilità al colore della parete, Ambilight+hue e le modalità Lounge, Gioco, Ambilight Music e AmbiSleep.

SMART TV: Grazie a Google TV puoi accedere ad app come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Youtube, usare il controllo vocale tramite Alexa o Assistente Google e usufruire del supporto per la TV interattiva HbbTV.

OTTIMO PER IL GAMING: La frequenza di aggiornamento di 60Hz, l’impostazione automatica di low-input-lag, l’HMDI 2.0, il VRR e il supporto Geforce Now offrono tutto ciò che serve per giocare.

SUONO CINEMATOGRAFICO: I diffusori integrati da 20W, l’AI Sound & EQ, le funzioni Dolby Atmos e Bass Enhancement offrono un audio immersivo.

SINTONIZZATORE E CONNETTORI: TV Ultra HD con sintonizzatore TV digitale integrato, 4 porte HDMI e 2 porte USB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, Ethernet-LAN, Uscita Audio Digitale, HDCP 2.3, HDMI eARC e supporto EasyLink.