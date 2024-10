Philips Airfryer XL Essenziale – 6,2 L, Friggitrice Senza Olio con Tecnologia Rapid Air e Touchscreen, App HomeID (HD9270/90)

Price:

Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Philips HD9270/90

Airfryer EssentialXL

Modello

Airfryer Essential

2000 W

Potenza

1400 W

Fino a 1.2 Kg/6.2 L

Capacità

Fino a 0.8 Kg/4.1 L

Digitale

interfaccia

Digitale

No

Fat Removal

No

No

Connesso

No

Sì

Pulsante

Sì

Philips HD9252/90 Philips HD9650/90 Philips HD9762/90 Philips HD9860/90

Friggitrice ad aria XL per tutta la famiglia: Airfryer XL con recipiente da 6,2 l e cestello da 1,2 kg per cucinare fino a 5 porzioni – Con display touch e 7 programmi di cottura preimpostati

Un modo più sano di cucinare: Piatti sani e gustosi e fino al 90% di grassi in meno* con le friggitrici ad aria leader di mercato** – Frigge, cuoce al forno, arrostisce, griglia e riscalda persino

Ricette per tutti i gusti: Scarica la nostra app HomeID e lasciati inspirare dalle numerose ricette sane e personalizzate per i tuoi gusti – Seguile facilmente passo dopo passo

Cibi croccanti e teneri allo stesso tempo: la tecnologia Rapid Air con l’esclusivo design a “stella marina” crea una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare cibi croccanti e teneri

Pulizia senza sforzo: Friggitrice ad aria con componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie