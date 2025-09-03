25.6 C
Philips Airfryer 6,2L – Friggitrice ad Aria Compatta 90% Grassi Meno

Philips Airfryer 6,2L – Friggitrice ad Aria Compatta 90% Grassi Meno

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 109,99€ – 89,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Philips Airfryer Serie 2000 – Friggitrice ad aria da 6,2 L, 13 Modalità, Compatta con Finestra di Cottura, Tecnologia RapidAir, 90% di Grassi in Meno, Facile da Pulire (NA230/00)

Philips Airfryer Serie 2000 – Friggitrice ad aria da 6,2 L

Scopri la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 2000, un alleato indispensabile per chi ama mangiare sano senza rinunciare al gusto. Con una capienza di 6,2 litri, è perfetta per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Tecnologia RapidAir

Grazie alla rivoluzionaria Tecnologia RapidAir, otterrai pietanze croccanti all’esterno e tenere all’interno utilizzando il 90% in meno di grassi rispetto alle friggitrici tradizionali. Puoi gustare i tuoi piatti preferiti senza sensi di colpa!

Finestra di Controllo

Non dovrai più preoccuparti di considerare il tempo di cottura! La finestra di controllo ti permette di monitorare ogni fase della preparazione, così saprai esattamente quando le tue creazioni saranno pronte.

Programmazione Intuitiva

Con il touchscreen e le 13 modalità di cottura, potrai scegliere tra diverse opzioni, tra cui friggere, arrostire, cuocere al forno e disidratare. Semplicemente toccando un pulsante, potrai preparare snack, carne, pesce, verdure e persino dolci!

Vantaggi Pratici

  • Facilissima da pulire: i pezzi rimovibili sono lavabili in lavastoviglie.
  • Accesso a centinaia di ricette attraverso l’**app HomeID**, perfette per ogni dieta e gusti.

Non perdere l’opportunità di rivoluzionare il tuo modo di cucinare! Scegli Philips Airfryer Serie 2000 e inizia a preparare piatti sani e deliziosi per te e la tua famiglia. Acquistala ora e trasforma ogni pasto in un’esperienza straordinaria!

