🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €216.64 – €149.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Philips Airfryer 3000 Series with Double Basket, 9L, Air Fryer with 2 Baskets, Breakfast Kit, Rapid Air Technology, Versatile and Spacious for the Whole Family

Philips Airfryer 3000 Series con Doppio Cestino da 9L

Scopri l’innovazione in cucina con la Philips Airfryer 3000 Series! Questo straordinario elettrodomestico è dotato di due cestini di diverse dimensioni, rendendo ogni pasto un’esperienza gustosa e versatile.

Grazie alla capacità complessiva di 9 litri, potrai cucinare piatti principali e contorni simultaneamente. Il cestino grande da 6L è perfetto per preparare pietanze abbondanti come patatine e carne (fino a 1.5 kg), mentre il cestino più piccolo è ideale per contorni, verdure e snack. Un vero alleato per le famiglie!

Vantaggi pratici:

  • App HomeID: Scopri una varietà di deliziose ricette attraverso la nostra app, con guide passo dopo passo facili da seguire.
  • Versatilità di cottura: Con temperature preset per patatine fresche o congelate, pollo, carne, pesce e dolci, le possibilità di preparazione sono molteplici!

La tecnologia Rapid Air di Philips assicura una cottura rapida e uniforme, permettendoti di friggere, arrostire, cuocere al forno o grigliare in modo sicuro e senza cattivi odori.

Non lasciare che la tua cucina rimanga all’old school! Porta a casa la Philips Airfryer 3000 Series e trasforma ogni pasto in un’occasione speciale. Clicca per acquistare e elevate il tuo modo di cucinare!

Philips Airfryer 3000 Series 9L, Doppia Vasca, Versatile!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €216.64 - €149.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5

