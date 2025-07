Philips 5000 Multigroom 12 in 1: Rifinitore Viso e Corpo

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 67,60 €

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Rifinitore All-in-One Philips: Il Tuo Compagno di Stile

Scopri il rifinitore all-in-one Philips, un vero e proprio alleato per il grooming quotidiano! Con ben 12 accessori, questo versatile dispositivo ti permette di rifinire e modellare il tuo look personale per viso, capelli e corpo con facilità e precisione.

Grazie alle sue lame auto-affilanti in acciaio inossidabile, avrai sempre un’affilatura impeccabile senza dover mai pensare a lubrificarle. Con 14 impostazioni di lunghezza, da 0,5 a 16 mm, potrai dare vita a qualsiasi stile di barba e capelli direttamente a casa tua, adattandoti a tutte le tue esigenze.

Vantaggi Pratici:

Gioco di Precisione: L’accessorio per la rifinitura di precisione ti consente di curare ogni dettaglio, dalle guance al mento, per un look sempre impeccabile. Rasatura Senza Stress: Il rasoio per il corpo è dotato di un innovativo sistema di protezione della pelle, per una rasatura delicata anche nelle zone più sensibili.

Impermeabile al 100%, questo rifinitore è perfetto anche per l’uso sotto la doccia e si pulisce facilmente con un semplice risciacquo. La potente batteria agli ioni di litio offre 120 minuti di autonomia e la ricarica rapida in 5 minuti ti garantirà di essere sempre pronto per l’uso.

Controlla lo stato della batteria con comodità grazie all’indicatore di carica e avrai il tuo rifinitore sempre sotto controllo. Con il rifinitore Philips, il tuo stile non avrà mai confini!