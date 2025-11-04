Philips 32″ Ultra HD Monitor 4K HDR10 con Adaptive Sync

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€309.00 – €262.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Philips 32E1N1800LA – Monitor Ultra HD da 32 pollici, Adaptive Sync, HDR10, altoparlanti (3840×2160, 60 Hz, DisplayPort, HDMI) nero
Philips 32E1N1800LA – Monitor Ultra HD da 32 Pollici
Scopri il monitor Philips 32E1N1800LA, un dispositivo da 32 pollici che porta la tua esperienza visiva a un nuovo livello con la sua risoluzione UltraClear 4K UHD di 3840 x 2160 pixel. Grazie alla tecnologia HDR10 e Adaptive Sync, questo monitor offre immagini straordinarie, perfette per ogni tua esigenza, dal lavoro di ufficio alla visione di film e giochi.
Immagini Straordinarie
Il display VA di Philips assicura colori vivaci e dettagli nitidi grazie al suo elevato contrasto e agli ampi angoli di visuale di 178 gradi. Che tu stia elaborando foto, navigando in Internet o lavorando su applicazioni grafiche, ogni immagine risulterà impeccabile.
Prestazioni Ottimali
Caratterizzato da un’ottima gestione dei pixel, il monitor è ideale anche per chi lavora nel settore del CAD o necessità di risoluzioni elevate per fogli di calcolo complessi. Il 32E1N1800LA si adatta perfettamente a qualsiasi utilizzo, garantendo prestazioni senza compromessi.
- **Modalità LowBlue e tecnologia Flicker-Free**: Riduce l’affaticamento degli occhi, ideale per lunghe sessioni di lavoro o visione.
- **Altoparlanti stereo integrati**: Per un’esperienza audio coinvolgente, senza necessità di dispositivi esterni.
Comfort Visivo
La tecnologia HDR offre maggiore luminosità e un contrasto migliorato, rendendo ogni scena più realistica. Inoltre, la modalità LowBlue tutela i tuoi occhi, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina il fastidio della pulsazione dello schermo.
Accessibilità e Connettività
Il monitor è dotato di porte HDMI e DisplayPort, facilitando la connessione con vari dispositivi per un’esperienza senza interruzioni. Il tasto di selezione del menu permette regolazioni rapide e facili.
Non perdere l’opportunità di portare a casa questo eccezionale monitor da 32 pollici. Scopri la differenza che un monitor Philips può fare per il tuo lavoro e il tuo tempo libero – acquista ora il tuo Philips 32E1N1800LA!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €309.00 - €262.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Philips 32E1N1800LA - Monitor Ultra…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €299.99 - €279.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Gawfolk 27 inch IPS PC…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €289.90 - €239.90 ⭐ Valutazione: 3.5 / 5 COMFEE' RCB169DS2(E) Double Door Refrigerator…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.99 - €23.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 RockDove Two-Tone Men's Memory Foam…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €159.99 - €99.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 21J Pulsed Light Epilator with…