Philips 32″ Ultra HD Monitor 4K HDR10 con Adaptive Sync

Philips 32E1N1800LA – Monitor Ultra HD da 32 pollici, Adaptive Sync, HDR10, altoparlanti (3840×2160, 60 Hz, DisplayPort, HDMI) nero

Philips 32E1N1800LA – Monitor Ultra HD da 32 Pollici

Scopri il monitor Philips 32E1N1800LA, un dispositivo da 32 pollici che porta la tua esperienza visiva a un nuovo livello con la sua risoluzione UltraClear 4K UHD di 3840 x 2160 pixel. Grazie alla tecnologia HDR10 e Adaptive Sync, questo monitor offre immagini straordinarie, perfette per ogni tua esigenza, dal lavoro di ufficio alla visione di film e giochi.

Immagini Straordinarie

Il display VA di Philips assicura colori vivaci e dettagli nitidi grazie al suo elevato contrasto e agli ampi angoli di visuale di 178 gradi. Che tu stia elaborando foto, navigando in Internet o lavorando su applicazioni grafiche, ogni immagine risulterà impeccabile.

Prestazioni Ottimali

Caratterizzato da un’ottima gestione dei pixel, il monitor è ideale anche per chi lavora nel settore del CAD o necessità di risoluzioni elevate per fogli di calcolo complessi. Il 32E1N1800LA si adatta perfettamente a qualsiasi utilizzo, garantendo prestazioni senza compromessi.

  • **Modalità LowBlue e tecnologia Flicker-Free**: Riduce l’affaticamento degli occhi, ideale per lunghe sessioni di lavoro o visione.
  • **Altoparlanti stereo integrati**: Per un’esperienza audio coinvolgente, senza necessità di dispositivi esterni.

Comfort Visivo

La tecnologia HDR offre maggiore luminosità e un contrasto migliorato, rendendo ogni scena più realistica. Inoltre, la modalità LowBlue tutela i tuoi occhi, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina il fastidio della pulsazione dello schermo.

Accessibilità e Connettività

Il monitor è dotato di porte HDMI e DisplayPort, facilitando la connessione con vari dispositivi per un’esperienza senza interruzioni. Il tasto di selezione del menu permette regolazioni rapide e facili.

Non perdere l’opportunità di portare a casa questo eccezionale monitor da 32 pollici. Scopri la differenza che un monitor Philips può fare per il tuo lavoro e il tuo tempo libero – acquista ora il tuo Philips 32E1N1800LA!

