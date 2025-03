Philip Morris, Frega: “Oggi festeggiamo il lancio di una nuova categoria di prodotto”

Oggi Philip Morris celebra il lancio di ZYN, un nuovo prodotto che segna anche l’introduzione di una nuova categoria, contribuendo al percorso verso un mondo senza fumo. Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, sottolinea l’importanza dell’Italia in questa transizione, evidenziando che 41 mila persone e 8000 aziende sono coinvolte in una filiera integrata che rappresenta lo 0,54% del Pil, come riportato nel 2022. Con il lancio dei sacchetti di nicotina ZYN, Philip Morris amplia il proprio portafoglio di prodotti senza combustione, puntando a ridurre l’impatto del fumo tradizionale sulla salute e sull’ambiente. Questa iniziativa non solo riflette l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e la sostenibilità, ma riconosce anche il ruolo cruciale del mercato italiano nella realizzazione della visione di un futuro senza fumo. Il lancio di ZYN rappresenta un passo significativo nella strategia di Philip Morris International (PMI) per offrire alternative più sicure ai fumatori, contribuendo al cambiamento verso un consumo responsabile della nicotina.