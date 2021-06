Da qualche giorno a questa parte stanno girando online due risposte date rispettivamente dalla pagina di Philadelphia e di Cameo in merito a due dubbi che un nutrito gruppo di consumatori ha: “Si dice IL Philadelphia o LA Philadelphia? IL Ciobar o LA Ciobar?“.

Nessuna dietrologia su questo dubbio (insomma, non c’entra niente il maschilismo, la rivendicazione dell’uguaglianza o del segno grafico Schwa), ma una semplice curiosità del consumatore: il formaggio spalmabile e la cioccolata sciolta, sono da chiamare col femminile o col maschile?

Un dubbio a cui i due marchi – strano ma vero – hanno voluto rispondere.

Ciobar e Philadelphia rispondono al dubbio dei consumatori

Ciobar su Instagram ha risposto vago: “Ma che importa come si dice, la cosa importante è mangiarla no?“, mentre su Twitter è stato più dettagliato: “Il marchio Ciobar è femminile perché la sua origine arriva dal concetto “La Cioccolata come al bar”: negli anni in cui è stato lanciato questo prodotto, il consumo di cioccolata in tazza era prevalentemente nel fuori casa e quella del bar costituiva quindi un riferimento 🙂“.

Mentre Philadelphia Italia ha replicato: “Effettivamente questa tematica è molto dibattuta, gli italiani da sempre si dividono fra il team “IL” ed il team “LA”, e possiamo considerare entrambi corretti a seconda che si faccia riferimento al formaggio fresco o alla traduzione di cream cheese in crema spalmabile. Possiamo però svelarti che noi di Philadelphia ci sentiamo team “IL”.“.

Ecco le risposte (è tutto vero, nessun lavoro di Photoshop!).

E voi come avete sempre chiamato questi brand? Personalmente sono cresciuto chiamandoli entrambi con l’articolo maschile.