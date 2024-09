PharmaNutra, ricavi e margini in crescita a doppia cifra nel primo semestre

PharmaNutra, impresa listata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha riportato risultati positivi nel primo semestre del 2024. I ricavi consolidati delle vendite sono aumentati del 13%, raggiungendo 56,1 milioni di euro rispetto ai 49,6 milioni dello stesso periodo del 2023. Nonostante le nuove iniziative negli Stati Uniti, in Spagna e il marchio Cetilar Nutrition continuino a contribuire marginalmente, la società ha evidenziato una significativa crescita.

Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) ha raggiunto 16,2 milioni di euro, con un margine del 28,4% sui ricavi, mostrando una crescita del 15,3% rispetto al primo semestre del 2023. Escludendo i costi operativi relativi agli avvii delle nuove iniziative, ammontanti a circa 2,8 milioni, il margine operativo sarebbe stato superiore rispetto all’anno precedente. Inoltre, il Risultato netto è aumentato a 8,9 milioni di euro, rispetto ai 7,2 milioni del 30 giugno 2023.

Il Vicepresidente Roberto Lacorte ha espresso la sua soddisfazione per i risultati, sottolineando che le performance del secondo trimestre compensano un primo trimestre influenzato da elementi congiunturali. Lacorte ha evidenziato come i numeri positivi attestino il recupero dell’azienda nei tassi di crescita storici, offrendo ottime prospettive per il resto del 2024. Ha anche sottolineato che l’incremento rappresenta una continuità su tutti i driver aziendali, fattori determinanti per il futuro e indicativi di un’importante solidità finanziaria.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2024 evidenzia un saldo negativo di 4,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 2,6 milioni di dicembre 2023, dopo il pagamento di dividendi per 8,2 milioni e l’acquisto di azioni proprie per 0,3 milioni. Gli investimenti realizzati nel semestre ammontano a circa 1,6 milioni. La liquidità generata dalla gestione operativa è stata di 7,8 milioni di euro, confermando la capacità dell’azienda di generare cassa. Complessivamente, PharmaNutra sta dimostrando una solida performance e un’efficace gestione delle risorse e delle iniziative di crescita, con un outlook positivo per il futuro.