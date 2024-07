Pharmanutra, efficace la fusione per incorporazione di Junia Pharma e Alesco

– Pharmanutra rende noto che in data 4 luglio 2024 è divenuta efficace la fusione per incorporazione in PHN delle società interamente possedute Junia Pharma e Alesco.

La società sottolinea che si conclude così, nei tempi prospettati, il progetto di riassetto organizzativo del gruppo PHN finalizzato a perseguire una maggiore efficienza gestionale del gruppo medesimo, consentendo di sviluppare significative sinergie informatiche, logistiche, commerciali, societarie e amministrative, anche al fine di ottimizzare i processi aziendali nonché di consentire il contenimento dei costi complessivi della struttura aziendale.

Il riassetto organizzativo permetterà di unificare e integrare i processi operativi e di ottenere maggiore flessibilità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse.