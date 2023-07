PharmaNutra, approvato il bilancio di sostenibilità 2022

– Il Consiglio di Amministrazione di PharmaNutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato in data odierna il Bilancio di Sostenibilità 2022 e nominato la governance della sostenibilità.

Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra, dichiara: “Il Gruppo PharmaNutra nutre una grande attenzione e un impegno costante nell’ambito della sostenibilità. Le persone, per noi, sono molto importanti ed è per questo che al primo posto mettiamo la loro sicurezza, promuovendo programmi per migliorare sempre di più gli standard di protezione e prevenzione. Nel nostro piano strategico di sostenibilità, siamo certi che la costruzione di un ambiente di lavoro sereno e inclusivo sia di fondamentale importanza, un ambito in cui le persone possano esprimere il loro potenziale ed essere valorizzate e premiate in base all’impegno e al talento. Ed è proprio con queste finalità che è stata concepita la nuova sede del Gruppo, che sarà finalmente operativa dal prossimo mese di settembre, con una forte attenzione anche alla riduzione dell’impatto sul clima. A tal proposito, infatti, acquisteremo quote di energia verde dalla rete, utilizzeremo potenza elettrica da fonti rinnovabili, ci impegneremo a usare in modo circolare le risorse naturali e le materie prime necessarie. Un impegno per un futuro più equo e sostenibile, che si estende anche alla sfera sociale. Abbiamo infatti in programma di intensificare i nostri rapporti con gli istituti scolastici, continuando a promuovere azioni a supporto delle comunità in cui operiamo, ma non solo. La nostra strategia prevede il coinvolgimento sempre più attivo e responsabile di tutte le realtà impegnate lungo la catena di fornitura, coinvolgendoli in un processo di valutazione e miglioramento delle performance relativo alle questioni ambientali, sociali e di etica di business, con un focus sul rispetto dei diritti umani”.

Nel secondo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Pharmanutra, oltre a rappresentare i progressi fatti e gli obiettivi raggiunti, viene illustrata, per la prima volta, la strategia di sostenibilità di medio termine il Piano di sostenibilità; un piano concreto, fatto di azioni e progetti, che ha l’obiettivo di portare il Gruppo verso un futuro equo e sostenibile, continuando a generare valore per gli investitori, per i clienti e per tutti gli stakeholders. Il Piano di sostenibilità si declina in sei aree di impegno di alto livello: Governance: orientata al successo sostenibile; Persone: generare coinvolgimento, consapevolezza e appartenenza al progetto ESG; Ambiente: garantire la gestione efficiente dei consumi e riduzione degli impatti ambientali; Comunità: contribuire al benessere e al miglioramento della qualità di vita della comunità locale; Catena del valore: rafforzamento in chiave ESG della catena di fornitura; Innovazione: garantire la protezione della proprietà intellettuale, dei brevetti e delle materie prime.

Per ciascuna area sono stati individuati obiettivi operativi da perseguire con la stima dei tempi di realizzazione.

E’ stato nominato un assetto di governance dedicato a perseguire gli obiettivi delineati nel Piano di sostenibilità per perseguire il “successo sostenibile” secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance per le società quotate al mercato MTA, così articolato: attribuzione di deleghe specifiche in Ambito ESG all’Amministratore Esecutivo Dott. Germano Tarantino; attribuzione al Comitato Controllo e Rischi, che diventa il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di sostenibilità; nomina del responsabile ESG e definizione della composizione del team operativo per l’implementazione delle azioni operative previste nel piano e la rendicontazione dei risultati, contribuendo alla diffusione della cultura della sostenibilità.