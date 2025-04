Pha That Luang, il monumento simbolo di Vientiane “lussuoso”

Sopra Vientiane, capitale del Laos, si trova il Pha That Luang, un imponente stupa dorato che rappresenta il cuore spirituale del paese. Considerato il più importante edificio religioso laotiano, è stato inserito nello stemma nazionale nel 1991. La costruzione dell’attuale stupa, iniziata nel 1566 dal re Setthathirat I, si erge sulle rovine di un tempio khmer del XIII secolo, simboleggiando la sacralità e il potere temporale della nuova capitale.

Il Pha That Luang è strutturato su tre livelli, ciascuno con un significato simbolico legato al Buddhismo Theravada: il primo rappresenta il mondo terreno, il secondo le 30 perfezioni del Buddha e il terzo il regno celeste. La cupola a forma di gemma simboleggia l’illuminazione. Attorno allo stupa si estende un chiostro che ospita statue di Buddha e una rappresentazione dell’imperatore khmer Jayavarman VII.

Nel corso dei secoli, il Pha That Luang ha subito saccheggi e distruzioni, in particolare durante l’invasione siamese del 1828. Solo nel Novecento, i colonizzatori francesi iniziarono a restaurarlo, seguendo i disegni dell’architetto Louis Delaporte. Ogni anno, durante la luna piena di novembre, si svolge il Boun That Luang, la maggiore festa religiosa del Laos, attirando migliaia di fedeli.

Oltre al suo significato religioso, il Pha That Luang è un simbolo dell’identità laotiana, presente su banconote e armi nazionali. È aperto al pubblico tutti i giorni, con l’ingresso a pagamento. È consigliato rispettare il carattere sacro del luogo con un abbigliamento adeguato. Visitare al mattino è ideale per evitare la calura e le folle. La festa del Boun That Luang offre un’esperienza unica delle tradizioni locali.