Pgim lancia fondo Clo AAA: nuove opportunità d’investimento

Pgim, azienda globale di gestione patrimoniale di Prudential Financial, ha presentato il nuovo fondo Ucits Pgim Global AAA Clo Fund, avviato con un capitale di 25 milioni di dollari. Questo fondo si aggancia alla piattaforma Clo di Pgim, che ammonta a 77 miliardi di dollari, e si concentra sulle tranche di debito senior con rating AAA, investendo in bond garantiti da prestiti statunitensi ed europei. L’operazione offre a intermediari e investitori istituzionali l’accesso a un mercato storicamente riservato.

Il fondo ha la possibilità di investire fino al 20% del proprio capitale in tranche con rating AA. Pgim è già leader nella gestione di crediti cartolarizzati e nel settore del leveraged finance, posizionandosi tra i primi dieci gestori di bond garantiti da prestiti, con 145 miliardi di dollari in prodotti cartolarizzati al 31 marzo 2025.

Dal 2009, Pgim ha integrato le allocazioni Clo nei portafogli dei clienti e gestisce il secondo ETF Clo AAA più rilevante negli Stati Uniti, con oltre 3 miliardi di dollari di asset in gestione. Edwin Wilches, Managing Director di Pgim, ha dichiarato che il lancio del fondo è una risposta alla richiesta di investitori che in passato non hanno avuto accesso a questi asset. Ha evidenziato come le tranche AAA rappresentino un’opportunità unica di combinare alta qualità creditizia e rendimenti interessanti.

Matt Shafer, Head of International Distribution di Pgim, ha sottolineato l’esistenza di un’opportunità significativa di crescita nei mercati internazionali, in particolare nelle regioni Emea e Asia. Il fondo, registrato in Lussemburgo e in altri paesi europei, sarà anche disponibile in alcuni mercati asiatici previa approvazione delle autorità competenti.