PG Esports ha dichiarato di aver chiuso l’anno fiscale con la crescita del 37 per cento rispetto all’anno precedente. L’azienda italiana si occupa di servizi legati agli Esport sia in qualità di tournament organizer che di broadcaster. Uno dei format realizzati su Twitch da PG Esports, In My Shoes, è stato un successo e rappresenta la tendenza del mercato italiano dello sport elettronico, secondo cui il target femminile è aumentato di 2,5 volte. In My Shoes approfondisce tematiche come la diversità e l’inclusività nel panorama dei videogiochi in Italia.

PG Esports ha collaborato con numerose aziende: Vigorsol per il Gruppo Perfetti, che ha sponsorizzato le competizioni agonistiche di Rocket League, così come Lamborghini che ha partecipato come sponsor alla Milan Games Week. Red Bull è il main sponsor del torneo Factions, e nel 2021 anche Buddybank ha iniziato una collaborazione con PG Esports e del contenuto creato ad hoc. Inoltre, l’azienda italiana ha ricevuto conferma da parte di Riot Games come partner ufficiale per il torneo italiano di League of Legends, per i prossimi tre anni. Con quasi 600.000 ore viste nel 2021, il torneo di LoL è il più visto a livello italiano, con quasi 3,5 milioni di visualizzazioni totali nell’anno.