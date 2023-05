PG-545XL CL-546XL Cartucce d’inchiostro Sostituzione per Cartucce Canon 545 546 XL per Cartucce Canon TS3150 per Canon Pixma TS3350 TR4550 MG2550S TS3450 MX495 MG3050 MG3050 (1 Nero, 1 Tri-Colore)

Dal marchio

Sin dalla sua fondazione nel 2007, palmtree è rimasta fedele alla sua visione originale di essere un marchio di stampanti solido, durevole e affidabile per i consumatori come palmtree. Con questa convinzione pragmatica e sincera, palmtree ha ottenuto il riconoscimento e la fiducia di clienti in Europa, America e Giappone. Ci auguriamo che palmtree sia sempre la vostra scelta di fiducia!

Il Prodotto Include: 1 x cartuccia Nero 545XL, 1 x cartuccia Colore 546XL, per cartucce canon tr4550

Resa Stimata in Pagine: 545XL Nero 400 pagine per cartuccia, 546XL Tri-colore ml e 300 pagine, per cartucce canon ts3450 (Foglio A4 con copertura al 5%)

Compatibile con: Canon Pixma TS3150 TS3151 TS3350 TS3351 TS3352 TS3450 TS3451 TS3452 TS3355 TR4550 TR4551 TR4650 TR4651 MX495 MX490 TS205 TS305

Compatibile con: Canon Pixma MG2400 MG2450 MG2455 MG2500 MG2550 MG2550S MG2555 MG2555S MG2900 MG2920 MG2950 MG2950S MG2955 MG3050 MG3051 MG3052 MG3053 iP2850 iP2800 iP2840 iP2855

Straordinaria Resa di Stampa: I controlli qualità rigidi assicurano colori vibranti e testi definiti