PFM Ritorna nei Teatri con ‘PFM canta De André’ a Novembref

Dopo il successo del loro tour estivo, la PFM (Premiata Forneria Marconi) tornerà in scena nei teatri a partire da novembre con “PFM canta De André”, una serie di concerti dedicati alla collaborazione con il celebre cantautore genovese. Marco Sfogli, chitarrista della band per nove anni e mezzo, ha annunciato la sua decisione di concentrarsi sulla carriera da solista, salutando calorosamente il nuovo membro Giacomo Castellano, che sostituirà Sfogli. Castellano esprime il suo orgoglio per entrare a far parte della PFM, affermando che la musica della band l’ha accompagnato durante la sua crescita e che il lavoro di Sfogli sarà una fonte d’ispirazione per lui.

La nuova formazione, per questo tour invernale, vedrà Franz Di Cioccio alla voce e batteria, Patrick Djivas al basso, Giacomo Castellano alla chitarra elettrica, Alessandro Scaglione alle tastiere, Eugenio Mori alla batteria e Lucio Fabbri al violino. Il tour sarà arricchito dalla presenza di tre ospiti speciali: Flavio Premoli, co-fondatore della PFM, con le sue iconiche tastiere, Michele Ascolese, noto chitarrista di Fabrizio De André, e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Le date del tour includono vari teatri in Italia: il 16 novembre al Teatro Ponchielli di Cremona, il 19 e 20 novembre al Teatro Dal Verme di Milano, il 29 novembre al Teatro Golden di Palermo, il 30 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 1 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, il 14 dicembre al Teatro D’Annunzio di Latina, il 18 dicembre al Teatro Corso di Mestre (Venezia), il 22 dicembre al Teatro Impero di Marsala, il 28 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona), il 29 dicembre all’Auditorium 10 settembre 1943 di Isernia e il 30 dicembre all’Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia) di Roma.

Per maggiori informazioni sui biglietti e sulle date, è possibile visitare il sito ufficiale della PFM e le loro pagine sui social media. Questo tour rappresenta una nuova entusiasmante fase per la band, mantenendo viva la memoria e l’eredità musicale di De André.