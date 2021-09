PFM, Ho sognato pecore elettriche: il nuovo album della Premiata Forneria Marconi con la collaborazione di alcuni amici.

La PFM riparte da un sogno, e un nuovo album. A distanza di quattro anni da Emotional Tattoos, la Premiata Forneria Marconi è pronta a rituffarsi sul mercato italiano e internazionale con un disco dedicato a tutti i fan di una delle band più importanti della storia del progressive rock. S’intitola Ho sognato pecore elettriche / I Dreamed of Electric Sheep, e arriva da Inside Out Music. Al suo interno sono presenti anche due grandi ospiti internazionali: un ex Genesis e il leader dei Jethro Tull. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PFM, Ho sognato pecore elettriche: tutti i dettagli

Il brano più atteso del nuovo disco della Premiata Forneria Marconi è sicuramente Il respiro del tempo / Kindred Souls, al cui interno sono presenti anche amici della band come Ian Anderson e Steve Hackett. Ma ritorna in una traccia anche Flavio Premoli, ex fondatore della band milanese, e poi Luca Zabbini, leader dei Barock Project. Il titolo dell’album deriva dalla citazione: “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?“, presente nel film Blade Runner e nel romanzo di Philip K. Dick Il cacciatore di androidi.

Ho sognato pecore elettriche è in uscita il 22 ottobre in diversi formati, tra cui uno straordirdinario con 2 LP e 2 CD. Dal disco è stato già estratto un singolo, Atmospace, una canzone che racconta la storia di Nedro, un drone intelligente innamorato della Terra. Di seguito l’audio ufficiale:

Premiata Forneria Marconi: la tracklsit di Ho sognato pecore elettriche

Questa la tracklist dell’album in versione italiana e in quella inglese:

1 – Mondi paralleli / Wolrds Beyond

2 – Umani alieni / Adrenaline Oasis

3 – Ombre amiche / Let Go

4 – La grande corsa / City Life

5 – AtmoSpace / If I Had Wings

6 – Pecore Elettriche / Electric Sheep

7 – Mr. Non lo so / Daily Eroes

8 – Il respiro del tempo / Kindred Souls

9 – Transumanza / Transhumance

10 – Transumanza Jam / Transhumance Jam

